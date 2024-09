Cina | autorita’ IP promossa protezione delle indicazioni geografiche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Pechino, 15 set – (Xinhua) – Negli ultimi anni, laha promosso attivamente la(IG), con 2.523 prodotti IG approvati e 7.385 marchi IG registrati fino alla fine di agosto, come riferito ieri dall’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (CNIPA). Il bollino IG viene utilizzato per indicare l’origine geografica specifica di un prodotto e per identificarne le qualita’ o la reputazione dovute a tale origine. E’ un importante tipo di diritto di proprieta’ intellettuale e una garanzia di qualita’. Il valore diretto della produzione annuaIG dellae’ aumentato costantemente dal 2020.