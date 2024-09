Ciclisti scomparsi nel ragusano Proseguono le ricerche

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Si cerca ancora nel, nel tratto della valle dell'Ippari a Vittoria sulla presunta scomparsa di trein mountain bike. L'allarme ieri nel tardo pomeriggio ed era scattato il dispositivo di ricerca che è stato sospeso nella notte dopo diverse ore di attività senza esito. Questa mattina si batte un'area più vasta e intantoparallelamente le indagini: non risulterebbero formalizzate denunce di scomparsa. Coinvolti anche Polizia e carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella che chi ha lanciato l'allarme possa essere tra i presunti dispersi o che ipossano avere trovato in autonomia il percorso per ritornare su sentieri battuti e non abbiano avvisato le forze dell'Ordine.Â