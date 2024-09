C’è il ’Giro delle Marche in rosa’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Il territorio comunale di Offida sarà interessato oggi dalla terza tappa della gara ciclistica ‘Giroin. Il percorso verrà ripetuto dai ciclisti per ben otto volte, con partenza da Viale della Repubblica per proseguire verso Viale IV Novembre, via Mazzini, provinciale 173, Circonvallazione di Offida e Viale della Repubblica. Il passaggio della gara determinerà secondo l’ordinanza comunale numero 63, la sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate dalle 14 alle 16.30, per tutti i veicoli escluso quelli di soccorso e dei veicoli a seguito della gara fino al passaggio di fine corsa. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al comando di polizia municipale digitando i seguenti numeri: 0736-888762, oppure al 368-7509111.