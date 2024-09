Cavalli spaventati precipitano in un dirupo 18 morti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) E' accaduto a Val Visdende, a Santo Stefano di Cadore (Belluno) Una mandria die asinida un cane sono precipitati in un burrone in Val Visdende, a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Per la caduta 18 animali sono deceduti immediatamente, mentre altri 18, tra cui alcuni feriti, sono stati recuperati dai Vigili