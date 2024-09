Casasco confermato presidente della Fmsi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 15 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea Ordinaria ElettivaFederazione Medico Sportiva Italiana haoggi a RomaMauriziocon il 98% delle preferenze espresse a scrutinio segreto dai 100 delegati presenti su 101 aventi diritto al voto.ancheFederazione europea (EFSMA) e componente del boardFederazione mondiale (FIMS), ha visto approvata con una lunga standing ovation dell’Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 2025 2028, nella quale è sottolineato come sia necessario “valorizzare sempre più la, unica società scientifica di Medicina dello Sport riconosciuta in Italia dal ministeroSalute, quale realtà di eccellenza in risposta ai bisognicollettività e delle istituzioni”.