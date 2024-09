Carcere Iran sciopero donne per Mahsa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 22.08 34detenuteiane hanno cominciato unodella fame neldi Evin, a Teheran, per ricordare i due anni dall'inizio delle proteste contro le autorità del Paese. Lo ha reso noto la fondazione del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi. "Si commemora il secondo anniversario del Movimento 'Donna, Vita, Libertà ' e l'uccisione di(Jina) Amini", la 22enne curda il cui decesso ha dato il via alle proteste.Arrestata per il velo messo male,morì in cella. Picchiata a morte,per i dimostranti.Polizia:infarto