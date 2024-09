Calciomercato Inter continua la telenovela DAVID | il PIANO per l’attaccante nerazzurri AL LAVORO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilvuole portarein nerazzurro e sarebbe già alla società meneghina Jonathanad essere una pista caldissima per il. Secondo quanto scritto da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW questa è la strategia del club nerazzurro per acquistare il centravanti canadese.– «L’è già al