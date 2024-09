Calcio | Pecchia Udinese squadra forte ma il mio Parma ha idee chiare

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) "Chi giocherà domani? Mi verrebbe da dire Coulibaly +10"- "La sosta e il posticipo allungano l'attesa, abbiamo avuto qualche giorno in più per i ragazzi della Nazionale e va bene così. C'è voglia di tornare a giocare, di stare in campo, dell'adrenalina e della tensione della partita". Così il