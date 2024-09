Calcio Dilettanti | pisane in cerca di riscatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Pisa 13 settembre 2024 – In Eccellenza si gioca la seconda giornata di campionato (ore 15 ildi inizio). Il Fratres Perignano, dopo il pareggio interno all’esordio contro il Camaiore, è ospite del Fucecchio dell’ex bomber Sciapi. Indile altre tre, tutte sconfitte all’andata. I Mobilieri Ponsacco sono attesi a Certaldo, la Cuoiopelli al ‘Nardini’ di Castelnuovo Garfagnana, mentre il Cenaia attende al ‘Pennati’ lo Sporting Cecina. In Promozione l’Urbino Taccola è di scena a Cerreto Guidi sul campo della Real Cerretese (ore 15.30). Esordio in casa per il San Giuliano che allo Stadio Comunale ‘Bui’ attende il Viaccia. In Prima Categoria scatta il campionato. Nel girone B Tirrenia in trasferta a Castelfranco contro la Stella Rossa (ore 15.30). In trasferta anche il Calci, atteso sul campo dell’Acciaiolo (ore 15.30). Due gare difficili per le