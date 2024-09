Cade lungo un pendio muore 64enne

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Alle 11:15, di domenica 15 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Faldi a Chiampo per soccorrere un uomo caduto per diversi metriundove ha perso la vita. L’uomo, un, stava effettuando dei lavori di manutenzione su un manufatto all’interno della sua proprietà