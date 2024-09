Buongiorno segna e festeggia con una tazzulella di caffè

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Alessandrocon un’esultanza napoletana: una ‘’ diche conquista i tifosi azzurri. Nella netta vittoria per 4-0 del Napoli contro il Cagliari, un episodio ha particolarmente colpito i tifosi partenopei: l’esultanza di Alessandro. Il difensore, alla sua prima rete in maglia azzurra, ha scelto un modo tutto napoletano per celebrare il gol, mimando il gesto di bere una “” di. La partita, valida per la quarta giornata di Serie A, ha visto il Napoli dominare dopo un primo tempo complicato, con il gol diche ha chiuso definitivamente la sfida. Ma più che la rete, ciò che ha fatto parlare è stata la sua esultanza: un chiaro omaggio alla cultura napoletana, che testimonia come il difensore si sia già perfettamente integrato nella realtà partenopea.