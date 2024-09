Boccia insegue l’ex ministro anche nell’eremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Maria Rosariatorna all’attacco di Gennaro Sangiuliano, scegliendo stavolta di lanciare i propri messaggi sulle orme del. Ieri mattina l’influencer ha pubblicato nelle sue storie su Instagram una foto che la ritrae di spalle di fronte all’ingresso dello stesso eremo francescano dove Sangiuliano si sarebbe recato con la moglie, a Greccio, nel Reatino. "Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita", è la frase da lei associata all’immagine. Si tratta di uno dei più noti aforismi attribuiti (in realtà erroneamente) a San Francesco. E che in questo caso sembra piuttosto una frecciatina a Sangiuliano. A seguire, una storia in cui mostra il panorama e si tagga a Greccio, poi un’altra in cui scrive "ordine di scuderia" e, sotto, "#brothers", probabile riferimento a Fratelli d’Italia.