Birmingham-Wrexham lunedì 16 settembre 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 15 settembre 2024)City esi presentano da imbattuti a questo appuntamento che vede i gallesi in testa alla classifica di League One per aver giocato una partita in più. Ricordiamo per i pochi non lo sapessero che il club di proprietà di Rob McElhenney e Ryan Reynolds è reduce da due promozioni consecutive, e che InfoBetting: Scommesse Sportive e