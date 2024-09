Beffa finale per la Roma col Genoa finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 15 settembre 2024) GENOVA (ITALPRESS) –nelper la, che al Ferraris viene ripresa sull’1-1 dalnel match valevole per la quarta giornata di Serie A: un gol nel recupero di Koni De Winter risponde all’iniziale vantaggio di Artem Dovbyk. Dopo la passerella dedicata al campione di tennis Stefanos Tsitsipas, grande tifoso rossoblù, la sfida inizia subito con dei ritmi abbastanza elevati. Al 12? si verifica un episodio dubbio nell’area di rigore dei liguri con Dybala che resta a terra, ma per il direttore di gara Giua non c’è nulla e lascia proseguire. La compagine giallorossa ha un maggiore spirito di iniziativa, ma quando arriva alla conclusione non riesce mai ad impensierire seriamente Gollini. Al 32? Dovbyk, solo davanti al portiere avversario, si divora una colossale chance per portare in vantaggio i suoi facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore.