Basket 3×3 | ai Mondiali Under 23 sono Germania e Stati Uniti a vincere Italia sia uomini che donne fuori ai gironi

(Di domenica 15 settembre 2024) Sidisputati questa settimana i23 di3×3, eandati in scena a Ulaanbaatar, in Mongolia, una delle sedi preferite per qualsiasi tipo di torneo di questa disciplina. A presenziare 20 squadre in campo maschile e altrettante in campo femminile. Per quanto riguarda l’maschile, rappresentata da Gian Paolo Almansi, Lorenzo Donadio, Lorenzo Piccin e Raffaele Romano, è arrivato il 18° posto con conseguente eliminazione nel girone C. Tutte sconfitte per gli azzurri: 12-21 con la Nuova Zelanda, 10-21 con l’Argentina, 13-16 con Israele e 21-22 al supplementare con la. L’femminile si è comportata meglio, con una squadra composta da Sofia Frustaci, Caterina Gilli, Meriem Nasraoui e Beatrice Stroscio. Anche in questo caso, però, l’11° posto finale è significato eliminazione prima dei quarti nel girone B.