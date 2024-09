Bake Off? Indimenticabile ma un rimpianto ce l' ho E gli haters…

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Un conto sono i sogni, un conto è la vita reale, soprattutto se a fare da tramite tra i due c’è un programma televisivo noto in tutto il Paese. Nei giorni in cui ha preso il via la nuova edizione diItalia, TrentoToday è andato a far visita a Giovina Roberta Augelli, concorrente