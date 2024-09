Auditel analisi degli ascolti tv di | Verissimo e Sabato in Diretta | Sabato 14 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 15 settembre 2024) Come sono andati glitv di ieri,pomeriggio 14? Ecco di seguito i datie l’tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri:ine le soap di Canale5.dei programmi tv Rai:inSu Rai1 Linea Blu Discovery segna 1.764.000 spettatori (13.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.288.000 spettatori (12.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 841.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 757.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (862.000 – 9.7%), l’esordio diin, dopo la presentazione di pochi minuti (806.000 – 9.1%), totalizza 974.000 spettatori (10.9%) nella prima parte dalle 17:06 alle 18:13 e 1.222.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte dalle 18:13 alle 18:44.