Atletico Lodigiani le parole di mister Polverini prima dell' Ilvamaddalena C' è voglia di rivalsa

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Sfida dura oggi per l', che dopo la sconfitta nell'esordio in campionato nel derby laziale con l'Anzio si affaccia alla seconda giornata. A presentare latrasferta stagionale in D contro l'ci ha pensato il tecnicoDario. Il Ceccano