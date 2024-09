Atalanta-Fiorentina 3-2 triplice fischio al Gewiss Stadium RIVIVI LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:54 Larimanda ancora l'appuntamento con la vittoria in questa stagione. Alvince l'3-2, decisivi gli ultimi minuti del primo tempo dove la, in vantaggio 2-1, subisce due gol nel giro di appena due minuti