Assistente sociale aggredito da un ciclista | Gli ho solo detto di non camminare in mezzo alla strada

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Colpito al voltoper aver consigliato a undi non stare incarreggiata perché pericoloso. E’ l’episodio di violenza denunciato ieri da unin servizio per la Croce rossa che è finito al pronto soccorso dell’Ingrassia dopo un' aggressione avvenuta in via