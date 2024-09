Ascolti TV | Sabato 14 Settembre 2024 I Music Awards chiudono in netta crescita 22 2%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella serata di ieri,14, su Rai1 la seconda e ultima puntata di Timha conquistato 2.902.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 in replica ha raccolto davanti al video 1.467.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 796.000 spettatori pari al 4.8% e F.B.I. International 691.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo ha radunato 864.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Di Padre in Figlio. Vita da Tifosi raggiunge 242.000 spettatori e l’1.6%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 595.000 spettatori (4.5%). Su La7 la nuova stagione di In Altre Parole debutta conquistando 1.025.000 spettatori con il 6.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 442.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Raffaele Sollecito cattura l’attenzione di 247.