Anche gli eroi sbagliano e ci feriscono | cosa ci insegna il tradimento di Dave Grohl

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 15 settembre 2024) I've got another confession to makeNel mondo della musica, a pochi giorni dall'annuncio dell'attesissima reunion degli Oasis e dallo "scandalo dynamic pricing", è scoppiata un'altra bomba. Qualche giorno fa, leader dei Foo Fighters e storico batterista dei Nirvana, ha