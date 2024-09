Alluvione e fiume in piena a Vienna | le immagini del disastro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Le piogge torrenziali in Austria hanno fatto sì che ilWien allagasse scantinati e intere case nella periferia di. Le autorità hanno evacuato diverse abitazioni domenica quando si sono rotti gli argini nella parte occidentale della città. Diverse linee della metropolitana, inoltre, sono state chiuse in via precauzionale perché l'acqua ha invaso i binari in alcune località. I funzionari locali hanno dichiarato l'intero Stato della Bassa Austria zona disastrata, mentre il personale di emergenza ha finora evacuato 1.100 case.