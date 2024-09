Allarmi e dispositivi antirapina boom della richiesta di protezione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Il mercatosicurezza è in continua crescita a livello nazionale, ormai davanti alla criminalità le gente cerca di proteggersi facendo ricorso ai sistemi più moderni. Questo succede in Italia ed anche a Ferrara e provincia, i cittadini chiedono con sempre maggior forza che vengano messi nelle loro case queiche possano fermare chi vuole violare la proprietà privata", a descrivere la situazione è Giancarlo Stabellini, titolareditta Chiarati Sistemi. L’imprenditore fornisce alcuni numeri che fanno capire quello che ormai sta succedendo da anni. "Sono 5mila le imprese che si sono rivolte a noi, tremila i privati", precisa Stabellini al timone dell’azienda dal 1986. "In realtà la storia di questa attività affonda le radici nel passato, venne fondata da Walter Chiarati nel 1977. Era poco più di un ufficio, una realtà cresciuta in maniera esponenziale.