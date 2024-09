Alberi caduti su auto e in strada nei giorni del vento 40 interventi dei pompieri

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di domenica 15 settembre 2024)crollati in, su. In un caso addirittura su un'edicola. E sui binari della ferrovia, con un treno bloccato e la circolazione in tilt. E' di 40 il bilancio dei danni causati dalle due giornate di forteche ha soffiato tra venerdì 13 e sabato 14 settembre sulla