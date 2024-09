Akragas-Pompei il Gigante cade anche all’Esseneto | i campani vincono con una rete al 93’

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’di Lillo Bonfatto, dopo l’esordio negativo in trasferta alla prima giornata:i biancazzurri perdono 1-0 contro il.È unadi Della Pietra al 93’ a condannare il: dopo un match sostanzialmente equilibrato