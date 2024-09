Aggredisce la compagna anche davanti alla polizia | in manette

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Un uomo di 65 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, a Napoli in vico Lepri a Portenuovo, dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, per la segnalazione di una donna aggredita da un uomo.I poliziotti, giunti sul posto, sono stati