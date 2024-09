Addio alla ballerina Michaela DePrince

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 4.30 LaMabintyarrivata negli Usai da un orfanotrofio in Sierra Leone e che si è esibita sui palcoscenici di star come Beyoncé, è morta all'età di 29 anni. La causa del decesso non è stata resa nota. "è stata un'ispirazione indimenticabile per tutti coloro che l'hanno conosciuta o che sapevano della sua storia",ha detto la sua famiglia. Dopo il diploma e la scuola di danza, De Prince è divenuta la principaledel teatro di Harlem. Poi ha bto in Olanda al Dutch National Ballet