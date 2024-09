Abito da sposa? Oltre ai dettagli c’è di più

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 15 settembre 2024) La direttrice creativa di Atelier Emé: «La perfezione tecnica non basta. I capi devono essere comodi e pratici per far sentire a proprio agio chi li indossa. Tra i nuovi trend c’è l’addio allo strascico per far spazio a giacche con pantalone e gonne con top».