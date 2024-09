A vita alta e lunga fino alle caviglie la gonna plissé del momento è raffinata ed essenziale Da indossare insieme a bluse chic e décolleté con tacco

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) Aria di novità, voglia di cambiamento. Ora che le vacanze non sono che un lontano ricordo, l’unica soluzione per risollevare l’umore è infondere nuova linfale al guardaroba del rientro. Non saranno però necessari stravolgimenti radicali, basteranno capi e look capaci di scatenare gioia. Questo settembre, allora, è arrivato ildi creare il perfetto outfit conplissettata.