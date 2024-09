WEC Toyota n 8 al top nella FP3 della 6h del Fuji

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)sale con l’auto n. 8 al comandoclassifica assoluta alSpeedway in occasioneterza ed ultima sessione di prove libere in vista del penultimo atto del FIA World Endurance Championship. Il giapponese Ryo Hirakawa ha fatto la differenza con soli 86 millesimi di scarto nei confrontiCadillac n. 2 dell’inglese Alex Lynn, la coppia ha preceduto la Ferrari 499P n. 50 di Antonio Fuoco e l’Alpine n. 35 di Charles Milesi. La seconda(n. 7) di Kamui Kobayashi e la Ferrari n. 51 di Antonio Giovinazzi hanno completato nell’ordine la FP3 tenendo testa alla 499P n. 83 privata di AF Corse con al volante l’ex pilota di F1 e vincitore dell’ultima Lone Star Le Mans Robert Kubica. Il turno finale di libere del week-end è stato purtroppo accorciato di una 20ina di minuti in seguito ad un problema in curva 1.