Vuitton CupLuna Rossa in vantaggio 2-0

(Di sabato 14 settembre 2024) 16.40 Due vittorie per Lunasu American Magic nelle due regate di oggi per la semifinale di LouisCup. L'imbarcazione del Team Prada Pirelli ha preceduto gli statunitensi di 7" in gara 1 e di 18" in gara 2. La serie è al meglio delle nove regate: per andare in finale, contro Ineos Britannia o Alinghi, Lunadeve vincerne cinque.