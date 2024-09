Villadossola vasto incendio a un capanno di attrezzi in paese

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 settembre, per l'di undi una casa indipendente in via Murata a.Sul posto per le operazioni di spegnimento sono state impegnate diverse squadre dei vigili