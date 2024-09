VIDEO – Ex Milan è nato il figlio di Gigi Donnarumma Il nome

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 14 settembre 2024) L’ex numero uno delè diventato padre per la prima volta. Sui suoi social le prime immagini di Gianluigiè diventato papà. Papà per la prima volta.ha ancora ilnel suo cuore View this post on Instagram A post shared by GIANLUIGI(@– Ex, èildi. IlLEGGI ANCHE PROBABILE FORMAZIONE Gazzetta,-Venezia: c’è Pulisic, novità in difesa. Le scelte di Paulo Fonseca L'articolo– Ex, èildi. Ilproviene da Daily