Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 19:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 18:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA STATALE AURELIA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RIMOSSI ANCHE I DUE INCIDENTI SEGNLATI IN PRECEDENZA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO E ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PRATICA VERSO LA CAPITALE CHIUSA PER LAVORI VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA COLOMBO E VIA DEI PESCATORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CHIUSA ANCHE VIA TENUTELLA ANCHE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA NETTUNENSE ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA DEI LAGHI CODE PER TRAFFICO TRA LA STATALE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI CODE EPR TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO VALMNONTONE E SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA ADESSO IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A, SONO QUINID CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI FURIO CAMILLO, RIAPERTE INVECE QUELLE DI OTAVVIANO E DI CIPRO, INOLTRE SEMPRE A CAUSA DEI LAVORI FINO AL 5 DIEMBRE DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ È IN VIGORE LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA ALLE 21 INFINE, CONTINUANO ANCHE SULLA METRO MARE I LAVOI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA PONTINA QUI CODE PER DUE INCIDENTI, IL PRIMO ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO CON CODE A PARTIRE DA SPINACETO VERSO IL CENTRO E IL SECONDO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLA STATALE AURELIA, PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SEMPRE SULL’AURELIA ALTRE CODE MA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RIMOSSO INVECE SULLA CASSIA BIS, L’INCIDENTE TRA LE RUGHE E OLMETTI AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ RIMOSSO ANCHE SULLA CASILINA L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI CASSINO, IL TRAFFICO È REGOLARE SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUSA PER LAVORI VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA COLOMBO E VIA DEI PESCATORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CHIUSA ANCHE VIA TENUTELLA ANCHE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA NETTUNENSE ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA STATALE APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN NEI DUE SENSI I MARCIA SITUZIONE ANALOGA SULLA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA LA STATE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI INFINE, LA LINEA ROMA PISA PRECEDENTEMENTE RALLENATA E’ TORNATA REGOLARE, RITARDI STIMANTI FINO A 15 MINUTI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 16:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, LA LINEA ROMA PISA È RALLENATA A SEGUITO DI UN INCENDIO TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, RITARDI FINO A 15 MINUTI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA STATALE AURELIA, QUI CODE PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS, TRA LA RUGHE E OLMETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA CASILINA PERMANGON LE CODE PER L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI CASSINO NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA INVECE È RIMOSSO INCIDENTE TRA RIANO E MORLUPO AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLA STATALE APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUZIONE ANALOGA SULLA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA LA STATALE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NEI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: PER DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 16 SETTEMBRE LE LINEE: FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO FL3 ROMA – CESANO VITERBO FL5 ROMA CIVITAVECCHIA ROMA VIGNA CALRA E IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SUBIRANNO VARIZIONI AL PROGRAMMA DI CIRCOLAZIONE. romadailynews
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