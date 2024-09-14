Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 17:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 16. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, LA LINEA ROMA PISA È RALLENATA A SEGUITO DI UN INCENDIO TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, RITARDI FINO A 15 MINUTI DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA STATALE AURELIA, QUI CODE PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS, TRA LA RUGHE E OLMETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA CASILINA PERMANGON LE CODE PER L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI CASSINO NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA INVECE È RIMOSSO INCIDENTE TRA RIANO E MORLUPO AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLA STATALE APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUZIONE ANALOGA SULLA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA LA STATALE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NEI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: PER DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 16 SETTEMBRE LE LINEE: FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO FL3 ROMA – CESANO VITERBO FL5 ROMA CIVITAVECCHIA ROMA VIGNA CALRA E IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SUBIRANNO VARIZIONI AL PROGRAMMA DI CIRCOLAZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 15:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FLAMINIA, DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA RIANO E MORLUPO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI CASSINO ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUZIONE ANALOGA SULLA VIA DEI LAGHI CON CODE TRA LA STATE APPIA E VIA DELL’ACQUA CETOSA ANCHE QUI NEI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE, DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: PER DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 16 SETTEMBRE LE LINEE: FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO FL3 ROMA – CESANO VITERBO FL5 ROMA CIVITAVECCHIA ROMA VIGNA CALRA E IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SUBIRANNO VARIZIONI AL PROGRAMMA DI CIRCOLAZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 13. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E CODEPER INCIDENTE TRA PRENEESTINA E COLLATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ASLL’ALTEZZA DI TOR CERVARE VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALLE LAPOSTA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Accordo sviluppo e coesione, martedì a Roma la firma con Meloni e De Luca - ... a cui sono legati i finanziamenti che riguardano il comparto della cultura, la viabilità dei ...diretta social settimanale per fare il punto della situazione sulle vicende relative alla Regione. Una ... napolitoday
- Viabilità, Barba (Avs + Radici in Comune): 'Pescara concepita come un centro commerciale. Va cambiata tale visione' - ... a detta dell'assessore Adelchi Sulpizio, a porre rimedio per modificare l'attuale viabilità', ... con il gigantesco cantiere che sarà necessario per il palazzo della Regione, possiamo ben comprendere ... ilpescara
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma