Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 15:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 13. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E CODEPER INCIDENTE TRA PRENEESTINA E COLLATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ASLL’ALTEZZA DI TOR CERVARE VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALLE LAPOSTA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 12:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E COLLATINA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VALLE LAPOSTA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI ALTEZZA APRILIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 11:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E COLLATINA E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA A24 E COLLATINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA CASSIA BIS CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE FORMELLO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI ALTEZZA APRILIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- 'La colpa di essere ponti.....a Senigallia' - Il Presidente della regione giustamente ricorda che: ''alla comunità vanno garantite sicurezza e viabilità'' ma allora perchè ciò non valeva per il ponte 2 Giugno realizzato ''alla carlona'' L'... senigallianotizie
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