Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 13:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E CODEPER INCIDENTE TRA PRENEESTINA E COLLATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ASLL’ALTEZZA DI TOR CERVARE VERSO IL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALLE LAPOSTA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 12:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E COLLATINA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VALLE LAPOSTA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI ALTEZZA APRILIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E COLLATINA E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA A24 E COLLATINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA CASSIA BIS CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE FORMELLO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI ALTEZZA APRILIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE SI SEGNALANO INVECE DELLE CODE PER NCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA LA LAGHETTO E VALLE CANESTRA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA POI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- 'La colpa di essere ponti.....a Senigallia' - Il Presidente della regione giustamente ricorda che: ''alla comunità vanno garantite sicurezza e viabilità'' ma allora perchè ciò non valeva per il ponte 2 Giugno realizzato ''alla carlona'' L'... senigallianotizie
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