Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 11:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E COLLATINA E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA A24 E COLLATINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA CASSIA BIS CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE FORMELLO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE PER LAVORI ALTEZZA APRILIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE SI SEGNALANO INVECE DELLE CODE PER NCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA LA LAGHETTO E VALLE CANESTRA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA POI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE FA ECCEZIONE SOLO UN INCIDENTE CON CODE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA POI CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PARILIA IN DIREZIONE LATINA INFINE SEGNASLIAMO UN VEICOLO IN PANNE SULLA A1 ROMANAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 08:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO SOLO CODE PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEGNALIAMO UN VEICOLO IN AVARIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO VEICOLO IN AVARIA ANCHE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Alcune chiusure notturne sulle autostrade della regione - ... immettersi sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro/A14 Bologna - Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 ... bologna2000
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