Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 14 settembre 2024)DEL 14 SETTEMBREORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO SOLO CODE PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALIAMO UN VEICOLO IN AVARIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO VEICOLO IN AVARIA ANCHE SULLA A24TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral