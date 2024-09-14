Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 08:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO SOLO CODE PER UN INCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SEGNALIAMO UN VEICOLO IN AVARIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO VEICOLO IN AVARIA ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 07:30 - DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO SOLO SULLA A1 FIRENZE ROMA UN VEICOLO FERMO TRA PONZONO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 20:30 - 00 CHIUSA LA RAMPA DEL NODO CON LA A24 CHE DALLA CARREGGIATA PROVENIENTE DA FIRENZE IMMETTE IN DIREZIONE TERAMO FINO ALLE 6. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 FIRENZE ROMA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA IN A1 ROMA NAPOLI ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI USCITA CONSIGLIATA SAN CESAREO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SU VIA NETTUNENSE UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DI VIA PIASTRARELLA GENERA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE DI LANUVIO INFINEPER I CANTIEI NOTTURNI IN A1 ROMA NAPOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A MONTEPORZIO CATONE PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA PER INCIDENTE INVECE CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E DA PRENESTINA A TIBURTINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E SU VIA DEL MARE TRA MEZZOCAMMINO E VITINIA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Alcune chiusure notturne sulle autostrade della regione - ... immettersi sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro/A14 Bologna - Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 ... bologna2000
- Stamani al Tecnopolo di Reggio Emilia la presentazione pubblica del nuovo 'Polo della moda' di Max Mara Fashion Group - ... legate in particolare alla viabilità stradale e ciclabile, per un valore di circa due milioni di ... la Provincia e la Regione Emilia - Romagna, nonché gli Enti competenti in materia ambientale e sulla ... bologna2000
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma