Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 07:30 (Di sabato 14 settembre 2024) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO SOLO SULLA A1 FIRENZE Roma UN VEICOLO FERMO TRA PONZONO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULLA A1 SEGNALIAMO NEBBIA TRA CHIUSI E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD PRESTARE ATTENZIONE. NEBBIA ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 20:30 - 00 CHIUSA LA RAMPA DEL NODO CON LA A24 CHE DALLA CARREGGIATA PROVENIENTE DA FIRENZE IMMETTE IN DIREZIONE TERAMO FINO ALLE 6. 00 DI DOMANI MATTINA, IL TRAFFICO DOVRÀ USCIRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD PROSEGUIRE SUL RACCORDO ANULARE ED IMMETTERSI SULLA A24 IN DIREZIONE TERAMO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 19. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A MONTEPORZIO CATONE PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA PER INCIDENTE INVECE CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E DA PRENESTINA A TIBURTINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E SU VIA DEL MARE TRA MEZZOCAMMINO E VITINIA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI VIAGGIA SU DUE CORSIE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE E TRA PISANA E AURELIA SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DA VIA LAURENTINA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE INFINE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Alcune chiusure notturne sulle autostrade della regione - ... immettersi sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro/A14 Bologna - Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 ... bologna2000
- Stamani al Tecnopolo di Reggio Emilia la presentazione pubblica del nuovo 'Polo della moda' di Max Mara Fashion Group - ... legate in particolare alla viabilità stradale e ciclabile, per un valore di circa due milioni di ... la Provincia e la Regione Emilia - Romagna, nonché gli Enti competenti in materia ambientale e sulla ... bologna2000
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