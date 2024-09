Vangelo di oggi 14 Settembre 2024 | Gv 313-17 | Commento di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 14 settembre 2024) Neldi, 14, si evidenzia come sia Gesù l’unica via per raggiungere la salvezza eterna. Gesù è la nostra vita, la nostra salvezza, e neldi, 14, lo si evince chiaramente.«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque L'articolodi14: Gv 3,13-17diproviene da La Luce di Maria.