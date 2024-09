V edizione Giovani talenti in memoria di Gerardo e Simone

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Quando il silenzio del dolore fa troppo rumore c’è bisogno di alzare il volume del ricordo. Nel segno di chi aveva tutta la vitalità e l’energia per realizzare cose belle, per il quinto anno consecutivo si ripete, non senza un pizzico di emozione, la festa “” indi