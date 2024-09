Uno sportello gratuito per info consulenza e assistenza a chi ha familiari disabili pensando al futuro

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Accoglienza,gratuita e supporto, legale e contrattualistico, per definire e pianificare progetti di vita futura in favore delle famiglie con soggetti deboli, per non lasciarli soli in, come evidenzia in senso programmatico il nome, “Dopo di Noi”, ossia del dopo la dipartita dei