Un rumore strano dal cofano l' auto prende fuoco mentre va al lavoro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 14 settembre 2024) Mattinata da incubo per una giovane donna di San Felice del Benaco, piccolo comune in provincia di Brescia. La sua Mercedes ha presoall'improvviso,la donna guidava per andare al. Lei è riuscita a salvarsi, per fortuna: allarmata dai rumori provenienti dal, ha