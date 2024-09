Ultime Notizie Roma del 14-09-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana nuovamente gli esteri in primo piano Joe biden e le premier britannico Star nere Ieri sera hanno parlato mi faccia a faccia la Casa Bianca sarebbero in linea di massima favorevoli ad una delibera limitata all’uso da parte di Sky dei missili a medio raggio occidentali contro obiettivi militari russi secondo New York Times e il via libera Riguardati bel momento almeno non avere i cani quindi non rinizi lì a Tax o almeno non subito ma sono i missili per i vari le premier laburista cercato l’approvazione di Washington per gli Stati Uniti non c’è alcun cambio della politica sull’uso delle armi a lungo raggio da parte dell’Ucraina spiegato ieri il portavoce del Consiglio Nazionale di sicurezza statunitense Zanchi rbj Mosca agita lo spauracchio nucleare questo ha una sua effetto giovedì Putin ha detto che tenendo conto ...