Ultime Notizie Roma del 14-09-2024 ore 18 | 10

(Di sabato 14 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura la avrebbe potuto fare di più per evitare la guerra in Ucraina mia colpa dell’ Alleanza arriva con le parole del segretario generale Jean todt emerge un’ intervista ad un Egadi in tedesco La nato dice avrebbe potuto agire in maniera differente per evitare il conflitto Ines l’invasione della Russia ordinata da Vladimir Putin è a febbraio del 2022 adesso forniamo materiale bellico per una guerra Allora avremmo potuto fornire materiale bellico per evitare una guerra sottolinea ancora stoltenberg evidenziando gli ebrei sono morti in ritardo non hanno adottato soluzioni che avrebbero potuto scoraggiare il conflitto nel ex premier norvegese la fine della guerra non può che essere decisa al tavolo negoziale per mettere fine a questo conflitto dovrà tornare ad esserci un dialogo con la Russia ...