Ultime Notizie Roma del 14-09-2024 ore 15 | 10

(Di sabato 14 settembre 2024)dailynews radiogiornale sabato 14 settembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Joe biden e le premier britannico Star nere Ieri sera hanno parlato mi faccio a fartela Casabianca sarebbero in linea di massima favorevoli ad una delibera limitata all’uso Da parte di chi è dei missili a medio raggio occidentali contro i militari russi secondo lui York Times e il via libera Riguardati al momento armi non americane quindi non inizi lì a Tax o almeno non subito ma sono iniziati britannici stava per i vari le premier l’ha cercato l’approvazione di Washington per gli Stati Uniti non c’è alcun cambio della politica sull’uso delle armi a lungo raggio da parte dell’Ucraina spiegato ieri poter voce del Consiglio Nazionale di sicurezza statunitense Zanchi rbj Mosca agita lo spauracchio nucleare è questo ha una sua effetto giovedì Putin ha detto che tenendo conto del ...