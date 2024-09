Ue | Calenda ' Fitto? Meloni psichedelica prima capo della destra e poi premier'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 (Adnkronos) - "Come italiano sono contento seha un portafoglio importante. Ho mandato un messaggio allagruppo di Renew Europe per dire di sostenerlo, ha sbagliato a criticarlo. Poi c'è lae la questione si fa. La scorsa legislatura con la von der Leyen era migliore amica, poi non la voti per ragioni di politica domestica. Giorgiaèdi tutto il, poi presidente del Consiglio dell'Italia". Lo ha detto Carloa SkyTg24.