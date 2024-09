Ucraina Biden | Putin non vincerà Casa Bianca | Nessun annuncio su armi Usa contro Russia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – Sostegno incrollabile all'la, fino alla sconfitta di Vladimirnella guerra, ma gli Stati Uniti per ora non modificano la propria linea: i missili Atacms a lungo raggio, forniti a Kiev non potranno essere usati, almeno per ora, per colpire obiettivi in territorio russo. A Washington va in scena l'in